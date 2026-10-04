Vigor Lamezia – Castrum Favara 2-0. La CastrumFavara, esce sconfitta per 2-0 dal campo del “D’Ippolito” contro una cinica Vigor Lamezia. A condannare i gialloblù è stato un finale di gara amarissimo, deciso dalla doppietta devastante di Diop, ma soprattutto dall’ennesima ingenuità disciplinare della stagione: per la terza volta in questo avvio di torneo, infatti, la formazione favarese si ritrova a chiudere il match in inferiorità numerica.

Un trend decisamente preoccupante che sta compromettendo quanto di buono la squadra esprime sul piano del gioco. Il copione della prima frazione di gioco è ampiamente positivo per la formazione favarese. Nonostante i capovolgimenti di fronte, le difese hanno la meglio e le due squadre vanno al riposo sul risultato inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa l’equilibrio della sfida si spezza non per una giocata tecnica, ma per un episodio disciplinare che sposta definitivamente l’inerzia del match. Al 26′ della seconda frazione di gioco arriva l’episodio che cambia la storia della partita.

Mazza commette un duro fallo a metà campo ai danni del centrocampista locale Maimone. Il direttore di gara non ha dubbi ed estrae il secondo cartellino giallo, decretando l’espulsione del calciatore favarese. La CastrumFavara resta così in 10 uomini, costretta a subire il forcing finale dei padroni di casa. Con l’uomo in meno, la fatica comincia a farsi sentire e l’assalto della Vigor Lamezia produce i suoi frutti. All’81’ la retroguardia siciliana capitola: Diop trova la zampata vincente che sblocca il punteggio e regala il vantaggio ai calabresi.

La CastrumFavara tenta una reazione d’orgoglio riversandosi in avanti, ma in pieno recupero, al 92′, è ancora lo scatenato Diop a firmare la rete del definitivo 2-0, chiudendo definitivamente i giochi e condannando i gialloblù a un boccone chiaramente amaro da mandare giù.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 6° giornata: Avola – Ragusa 1-0; Milazzo – Siracusa 1-0; Modica – Enna 3-0; Nuova Igea Virtus – Nissa 1-1; Vibonese – Digiesse PraiaTortora 2-0; Vigor Lamezia – Castrum Favara 2-0; Trapani – Reggina 1-0; Licata – Sambiase 2-1; Gela – Athletic Club Palermo.

Classifica serie D – girone I: Reggina 15, Vibonese e Sambiase 13, Avola 12, Nuova Igea Virtus e Licata 11, Digiesse PraiaTortora e Milazzo 9, Athletic Club Palermo e Nissa 8, Modica 7, Vigor Lamezia 5, Siracusa Calcio 1924 (-7), Castrum Favara e Gela (-1) 4, Ragusa 2, Trapani 1905 (-5) e Enna 1.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp