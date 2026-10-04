Un brutto episodio ha macchiato la notte del fine settimana nel cuore del centro storico di Agrigento. Intorno all’una della notte tra sabato e domenica, la centralissima via Atenea è diventata teatro di un litigio per futili motivi culminato con una vera e propria aggressione, che ha visto come protagonisti un tassista agrigentino di 55 anni e un ragazzo di soli 17 anni, anche lui del posto.

Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe nata una banale discussione verbale. In pochi istanti, però, la situazione è degenerata: il minorenne ha scagliato un violento pugno al volto dell’uomo. Il cazzotto è stato talmente ravvicinato e forte da rompere gli occhiali da vista che il cinquantacinquenne indossava, provocandogli ferite al viso.

Sul posto sono piombati immediatamente i poliziotti e i carabinieri che si trovavano già in zona, impegnati nel massiccio servizio di ordine pubblico interforze predisposto per vigilare sulla movida. L’intervento fulmineo delle pattuglie ha evitato che la situazione potesse avere conseguenze ancora peggiori. I militari e gli agenti sono riusciti a bloccare la situazione e hanno identificato il minorenne sul posto.

Il tassista, dolorante e sotto shock, è stato subito assistito dai sanitari di un’ambulanza del 118 accorsa in via Atenea. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per gli accertamenti e i traumi riportati. Dal punto di vista legale, trattandosi di reati di aggressione e lesioni personali, i reati sono perseguibili a querela di parte: spetterà alla vittima decidere se formalizzare la denuncia nei confronti del diciassettenne.

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