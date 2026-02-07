Domenica allo stadio Vincenzo Presti di Gela si recupera la sfida di campionato tra Vigor Gela e Akragas SLP, gara in programma l’8 febbraio 2026. A presentare il match è Cristian Casucci, ultimo arrivato in casa biancazzurra, che mercoledì ha fatto il suo esordio in Coppa Italia indossando la maglia numero 10.

«Mercoledì ho fatto l’esordio nell’undici iniziale con questa maglia e le sensazioni sono state molto forti – ha raccontato Casucci –. Non tanto per il numero, quanto perché indossare la maglia della propria città è sempre motivo di grande orgoglio». Sulla preparazione della sfida di Gela, il centrocampista mantiene un profilo equilibrato: «La partita si prepara come tutte le altre, perché ogni gara è importante. Come ho sempre detto, è solo il lavoro che può aiutarci. Preparando al meglio ogni impegno, alla fine potremo trarre le nostre conclusioni, sperando che siano positive».

Ottimo anche l’impatto con il gruppo: «Mi hanno accolto davvero alla grande, sono tutti ragazzi speciali. Per quanto riguarda il mio contributo, non mi resta che mettermi a disposizione del mister e della squadra, fare quello che mi viene chiesto e lavorare ogni giorno». Casucci guarda con fiducia al recupero di domenica: «Fisicamente sto bene e spero di essere pronto per la sfida, per dare il mio contributo e mettermi a disposizione della squadra».

