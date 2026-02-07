Presso la sede di Confcommercio Agrigento si è svolto un tavolo di confronto con i vertici dello SNAG (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai), promosso per definire e condividere azioni concrete di supporto alle edicole del territorio.

All’incontro hanno preso parte Antonio Losapio, vicepresidente nazionale SNAG, Alessandro Gulisano, componente della giunta regionale, Gaetano Sciumè, presidente provinciale, e Riccardo DeVito Franceschi per Confcommercio Nazionale. Ad accoglierli, il vicepresidente vicario Gero Niesi e il direttore Antonio Giardina.

Il confronto si è concentrato sui temi dell’innovazione e della resilienza di una categoria che lo SNAG tutela da quasi cinquant’anni, riconoscendola come baluardo del pluralismo dell’informazione e come servizio di prossimità essenziale per i cittadini. Confcommercio ha ribadito il valore delle edicole non solo come attività commerciali, ma come presìdi di democrazia, sociali e culturali fondamentali per la vita delle comunità.

A chiudere i lavori è stato il direttore Antonio Giardina:

«È necessario fornire ai giornalai strumenti concreti di sviluppo affinché questo patrimonio di cultura e vicinanza possa evolversi e rispondere alle nuove sfide del mercato».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp