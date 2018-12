Vigili Urbani, mancano le divise invernali: il Comune acquista i giubbotti

Dopo essere stati costretti ad operare con abiti civili durante il maltempo di novembre, adesso si scopre che mancano anche le divise invernali.

Sembra che il corpo dei Vigili Urbani di Agrigento non possegga il necessario equipaggiamento per affrontare l’inverno. Se è vero che nelle nostre zone gli inverni sono abbastanza “miti”, è anche vero che un minimo di equipaggiamento adeguato deve essere sempre garantito.

Dopo l’incontro di fine novembre con l’Assessore Massimo Muglia che aveva promesso di agire in tempi celeri, adesso una risposta è arrivata: il Comune acquisterà 10 giubbotti in gorex da aggiungere all’equipaggiamento già in possesso dai Vigili. Una misura soltanto temporanea che al Comune costerà intorno ai 5 mila euro.

Nonostante siano state adottate queste misure, rimane lo stato di agitazione per le condizioni generali di lavoro. Le attività affidate ai Vigili continuano ad aumentare, ma del pagamento degli straordinari e degli arretrati contrattuali neanche l’ombra. Una prima risposta è arrivata attraverso l’acquisto dei giubbotti, adesso si attende che vengano presi in considerazione anche gli altri bisogni.