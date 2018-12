A Catania, l’ASD Racing Team si è distinta: 2° posto per Chiara Vitello

La scuola di ciclismo nella Valle della ASD Racing Team Agrigento porta a casa un altro successo.

Buona la prima del Campionato Regionale Ciclocross Sicilia per i tre esordienti della valida realtà. A Catania, sale sul podio Chiara Vitello.

La giovane si attesta con un ottimo secondo posto.

Un plauso, per la loro prestazione, anche per gli altri due compagni e partecipanti Alessio La Porta ed Alessandro Candura.

L’impegno dei tre ragazzi non si arresta. Qui si fa sul serio e si punta sempre più in alto. Giorno 30 Dicembre è prevista un’altra gara e saranno impegnati nella seconda prova che si svolgerà a Rometta in provincia di Messina. Anche per quest’altra occasione si tiene conto della preparazione e non mancherà ai giovani sportivi di dare delle risposte.



Soddisfazione esprime Totò D’Andrea, a capo dell’ASD Racing Team, che nel complimentarsi con gli organizzatori del Campionato di Ciclocross Sicilia si dichiara fiducioso sulle capacità dei suoi sportivi che di certo raccoglieranno altri traguardi, successi e consensi.