Vigili del fuoco in allarme bloccati da auto in sosta selvaggia

I vigili del fuoco sono rimasti bloccati a causa di un’automobile, parcheggiata quasi al centro della carreggiata. E’ successo nella tarda serata di sabato in via Aldo Moro, all’altezza del chiosco di Libero Consorzio, nei pressi di Porta di Ponte.

I pompieri sono stati allertati per provvedere ad una fuga di gas, e per espletare l’intervento hanno dovuto faticare ad arrivare per via della “solita” sosta selvaggia nella zona, nei fine settimana.

Intervenuto anche un poliziotto fuori servizio, il quale, ha sollecitato urgentemente l’intervento delle forze dell’ordine, per liberare quando prima la strada. Dopo oltre venti minuti, correndo è arrivato il proprietario della vettura, accolto dagli applausi e fischi della gente, che nel frattempo si era radunata all’ingresso della via Atenea.