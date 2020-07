Evade dai domiciliari: arrestata una donna. Senza patente: 18enne denunciato

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri di Canicattì sono stati impegnati in particolari servizi di controllo del territorio, ed hanno arrestato in flagranza una cittadina romena ventiseienne, evasa dagli arresti domiciliari, e destinataria di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso del Tribunale di Agrigento.

Durante i controlli alla circolazione stradale, invece, hanno denunciato in stato di libertà un diciottenne canicattinese, sorpreso alla guida di un motociclo, già sottoposto a sequestro amministrativo, condotto senza avere mai conseguito la patente di guida, e con apposta una targa risultata oggetto di furto.

Al giovane è stata elevata una contravvenzione di oltre 5mila euro.