Vigilanza e tutela rafforzata per il procuratore Patronaggio ed i suoi familiari

AGRIGENTO. Il prefetto Dario Caputo ha convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a seguito dell’intimidazioen subita dal Procuratore capo, Luigi Patronaggio.

“Massima attenzione da parte della Prefettura e delle forze dell’ordine sia sulla gravità del gesto che sui meccanismi predisposti per la tutela dei magistrati, affinché – ha evidenziato Caputo – siano sempre efficienti e laddove possibile, se sarà necessario, rafforzati».

Il Prefetto sentirà il questore Rosa Maria Iraci e tutte le altre forze dell’ordine per valutare la gravità delle minacce, i segnali di cui sono in possesso le forze dell’ordine e per capire se vi sono margini di implementazione delle contromisure per garantire la sicurezza del procuratore capo Luigi Patronaggio.

«Totale solidarietà al procuratore capo Luigi Patronaggio», afferma il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. «La violenza e le minacce sono sempre inaccettabili. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili».