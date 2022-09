Vietata la trasferta ai residenti ad Agrigento per il derby di Coppa Italia Pro Favara – Akragas

Il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa ha adottato, in vista della gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia, Pro Favara – Akragas, prevista per domani, mercoledì 7 settembre, allo stadio “Bruccoleri” di Favara, un decreto di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella città di Agrigento. Il settore ospiti, dunque, dello stadio rimarrà chiuso e la società akragantina invita i tifosi dell’Akragas a non recarsi inutilmente a Favara, perché non verrà consentito loro di accedere a nessun settore dell’impianto di gioco. La decisione arriva dopo i tafferugli scoppiati al termine della gara d’andata, all’esterno dello stadio Esseneto, con il ferimento di un funzionario e un agente della polizia di Stato, e l’arresto di 7 tifosi dell’Akragas, e la denuncia di altri due.