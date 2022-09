“Serate al Museo”, un omaggio al grande scrittore siciliano Ercole Patti

Nell’ambito della rassegna di cinema e libri SERATE AL MUSEO, a cura di Beniamino Biondi, un omaggio al grande scrittore siciliano Ercole Patti con il film Un bellissimo novembre (1969) diretto da Mauro Bolognini.Il giovane Nino, diciassettenne, si sente abbandonato e incompreso, e solo il fascino di Cettina, sorella della madre, risveglia in lui la vitalità propria dell’uomo: il desiderio. La donna, sposata a Biagio, si diverte e si turba per l’amore ardente di Nino, che risveglia in lei nel tempo stesso l’insoddisfatto istinto materno. Infatti Cettina, che non ha figli, si sente isolata e la monotona e ipocrita vita di provincia è per lei un lento suicidio. Si intreccia così una relazione tra i due, ma quando la donna, per la quale Nino è stato soltanto un “amore” come tanti, accetta la corte di Sasà, socio del marito, il giovane si sente sopraffatto dal dolore e dalla gelosia. Poco dopo Nino accetta la realtà e, convolato a nozze con la cugina Giulietta, dà appuntamento a Cettina per i giorni successivi. Dal romanzo omonimo del catanese Ercole Patti, un dramma diretto da Mauro Bolognini, che si concentra su temi a lui cari: l’adolescenza, le relazioni familiari, il senso del possesso. Interessante nel modo in cui racconta quel materialismo traslato anche sulle relazioni umane. Giovedì 8 settembre alle ore 21:00 nel Chiostro del Museo Archeologico Pietro Griffo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.