Vietata la trasferta ai residenti ad Agrigento per il derby di campionato Pro Favara – Akragas

In vista della gara del campionato di Eccellenza, girone A, Pro Favara – Akragas, prevista per domenica, 26 febbraio, alle 15, allo stadio “Bruccoleri” di Favara, il Prefetto Cocciufa ha adottato, un decreto di divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella città di Agrigento. Il settore ospiti, dunque, dello stadio rimarrà chiuso e la Società akragantina invita i tifosi dell’Akragas a non recarsi inutilmente a Favara perché non verrà consentito loro di accedere a nessun settore dell’impianto di gioco.