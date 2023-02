Esordio casalingo per la squadra agrigentina nella serie C di Tennis maschile, manifestazione a squadre regionale che il Club affronta con l’obiettivo di salvarsi e valorizzare i giovani del vivaio.

Gli avversari del Cobisi Team di Caltanissetta, attrezzati per raggiungere i play off promozione, hanno vinto 4 a 2. Tutti i match sono stati giocati con equilibrio nonostante tra gli avversari ci fossero tre giocatori di seconda categoria. Ma la gioia è arrivata dall’esordio vincente in serie C di Simone Di Paola che ha vinto il suo singolare. In campo per il TC Città dei Templi Alfonso Palmisano, Nicola D’alessandro, Alessandro Platania e Simone Di Paola. In squadra anche Claudio Giorgio, Mimmo D’Alessandro , Giovanni Lombardo e Salvatore Alesci.

Domenica 26 marzo match contro il TC Sciacca altra Corazzata che ambisce alla promozione.

Nella foto anche il Maestro, Massimo Castagna.