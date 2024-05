“Un passo io e uno tu” è il video ideato e diretto dal regista Marco Savatteri che ha visto protagonisti gli alunni della 2D del Liceo delle Scienze Umane indirizzo Economico-Sociale “Politi” di Agrigento. Promosso dal Rotary club di Agrigento e di Licata, con il coordinamento della Professoressa Mariaelena Turco, del Dott. Angelo D’ Alessandro, e con la partecipazione delle Professoresse Marcella Riccobono e Daniela Traina, i giovani liceali hanno partecipato ad un video nell’ambito del Progetto Teseo: “La sensibilità in scena: tecniche ed attività di teatro attivo per dar voce alle identità violate”.

Il Progetto Teseo promosso dal distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, dai club di Agrigento e di Licata, nasce come campagna di prevenzione, formazione e sensibilizzazione sul tema del disagio giovanile e delle fragilità adolescenziali, in collaborazione con l’Università di Psicologia di Palermo, per arrestare, dove possibile, un

fenomeno che nel suo intensificarsi e spettacolarizzarsi, prende sempre più consistenza.

Un vero e proprio laboratorio delle relazioni umane che, attraverso il teatro, ha permesso l’esternazione del sé,

dei propri punti di forza e di debolezza, l’accettazione dei fallimenti e la gestione degli stessi, la consapevolezza

che l’esistenza si esplica nell’esser con, nella cura e nell’ accettazione di un’alterità semantica. Dalla scoperta

e sperimentazione della peer education tra pari, nasce uno spot di prevenzione e sensibilizzazione sul delicato

tema delle fragilità giovanili contro ogni stereotipo, che verrà condiviso in tutti i social, invitando tutti gli contro ogni stereotipo, che verrà condiviso in tutti i social, invitando tutti gli stakeholder alla riflessione.

Il video rientra nel progetto Teseo ed è stato realizzato al termine di diversi incontri che gli studenti hanno avuto con diverse figure professionali del settore del “Sociale”.

Guarda il video