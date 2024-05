Vestirà i panni di un soldato italo-americano.

Ci sarà anche l’agrigentino Dario Sammartino nel film “Sbandati” del regista siciliano Maurizio Trapani, in collaborazione con la società di produzione Incas e la regione Molise. Ambientato durante la seconda guerra mondiale, la trama racconta il ritorno a casa a piedi di un gruppo di ex militari sbandati e Dario vestirà panni di un soldato italo-americano. “Per accettare questo ruolo- dice l’agrigentino- ho rifiutato quasi tre mesi di riprese come figurazione speciale nel nuovo film di Roberto Andò con Ficarra e Picone, Tony Servillo e altri”. Sbandati promette di essere una storia coinvolgente girata in più parti d’Italia, anche a Calamonaci e Caltabellotta.