Video intervista ad Ibla di Amici : Quando sono tornata ho pianto

Ibla si racconta ad AgrigentoOggi. Nella video intervista la giovane cantate empedoclina , Claudia Iacono ha raccontato la sua esperienza ad Amici, il talent di canale5 condotto da Maria De Filippi. Ibla ha parlato dei suoi progetti, dell’amore viscerale nei confronti della sua terra, del desiderio di poterle dedicare dei brani in dialetto. Claudia, che ad Amici era entrata grazie ad un suo brano “Libertad” in spagnolo, ha spiegato che il suo sogno è quello di poter cantare anche in siciliano e promuovere la sua Sicilia, che come raccontato da lei nell’intervista, dopo mesi di lontananza , guardandola dall’oblò dell’aereo, l’ha fatta piangere “come una bambina”. Ma nell’intervista Ibla racconta anche della sua esperienza ad Amici e delle tante novità che la riguardano.

Per chi ha perso la diretta ecco il link per guardare la video intervista.

https://fb.watch/5fVnsf5uvq/