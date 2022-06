Viaggio tra due mondi: incontro della Fidapa ad Agrigento

Metis e Meta- Viaggio tra due mondi: è il titolo del convegno, a cura del Distretto Sicilia della FIDAPA, la Federazione italiana Donne Arte Professioni e Affari, che si è tenuto al Consorzio Universitario di Agrigento giovedì scorso. L’evento , patrocinato dal Polo oltre che dal Consorzio Universitario, ha riunito undici sezioni delle province di Agrigento e Caltanissetta per argomentare sul tema Metaverso. Presenti le autorità Fidapa, la Presidente del Distretto Sicilia, Carmela Gabriella Lo Bue, la Past President Nazionale, Maria Concetta Oliveri, la Past President del Distretto Sicilia, Maria Ciancitto. In collegamento, invece, la Presidente Nazionale Fiammetta Perrone e la Vice Presidente Internazionale, nonchè Past Nazionale, Giuseppina Sedita. Presenti anche le autorità civili ed istituzionali, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l’assessore Pari opportunità, Roberta Lala, la presidente della Commissione Ambiente dell’Ars, Giusi Savarino, il presidente del Consorzio Nenè Mangiacavallo e il presidente del Polo Gianfranco Tuzzolino. I relatori, molti dei quali, socie di sezione, hanno tenuto un percorso interdisciplinare sull’argomento articolato in dieci tappe sotto la supervisione del responsabile del comitato tecnico-scientifico, Rosalia Tatano, socia della sezione di Cammarata/ S. Giovanni Gemini, promotrice dell’evento che poi è stato condiviso dalle altre sezioni e del quale era già stata prodotta una prima mise en place in occasione dell’8 marzo al teatro Lena di Cammarata. Si è parlato di come il Metaverso stia già pervadendo di se tutti i campi, non solo dello scibile umano, ma anche della vita di tutti i giorni. Dallo stato dell’arte dell’azienda oggi, ai risvolti in ambito medico, sociologico, psicologico, passando attraverso le suggestive riproduzioni artistiche e architettoniche, senza tralasciare il diritto e le tutele, NFT e bitcoin compresi. Hanno relazionato: Giovanna Messina, Rosalia Tatano, Valentina Billero, Fabrizio Agnello e Mirco Cannella del DARCH (Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo), Valentina Fiorilli, Lucia Russotto, Tiziana Marcella Attardo, Federica Scaturro e Patrizia Volpe.