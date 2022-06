Playoff, l’Akragas deve fare di tutto per raggiungere l’obiettivo

Siamo all’epilogo dei play–off di Eccellenza e l’Akragas deve fare di tutto per raggiungere l’obiettivo programmato ad inizio stagione. A Martina Franca, domani, dovrà cercare in tutti i modi di fare risultato. La partita di andata ha dato ragione all’Akragas, ma la vittoria ottenuta per 3-2 non consentirà distrazioni. Bisognerà essere perfetti in quanto consapevoli di affrontare un avversario di valore. Il Martina nelle gare casalinghe ha sempre vinto in questa stagione calcistica e pertanto occorrerà la migliore Akragas per interrompere la striscia di vittorie della squadra pugliese. Bisogna ricordare, comunque, che l’Akragas dall’avvento sulla panchina di mister Terranova non ha subito sconfitte e dovrà cercare in questa ultima edecisiva partita di mantenere l’imbattibilità. il modulo di gioco utilizzato dall’Akragas nelle ultime partite ha dato ottimi risultati e con molta probabilità potrebbe essere confermato. La presenza di Corner accanto a Pavisich ha permesso ai biancazzurri di essere più incisivi, creando notevoli problemi alle difese avversarie. La presenza di tanti tifosi biancazzurri allo stadio Tursi, di Martina Franca, garantirà alla squadra il supporto necessario per esprimersi al meglio.