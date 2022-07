Viaggiavano con la cocaina nell’auto: arrestata coppia

Trovata in possesso di 21 grammi di cocaina. Una coppia di Sambuca di Sicilia, G.M., 48 anni, e G.R., 58 anni, è stata arrestata dalla polizia. Il Gip del Tribunale di Sciacca, Francesca Cerrone, ha convalidato l’arresto, ed ha applicato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana per la firma. I due sono stati fermati a bordo di un’auto, che da Palermo viaggiava verso Sambuca di Sicilia. Sottoposti a perquisizione sono saltati fuori due involucri contenenti 21 grammi di cocaina. Inizialmente i due sono stati posti ai domiciliari, dopo l’udienza di convalida, sono stati rimessi in libertà.