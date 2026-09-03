Sequestrati 750 litri di gasolio per autotrazione trasportati senza alcuna documentazione e sottoposto a fermo amministrativo il camion utilizzato per il carico. Lo hanno fatto nel corso di un’attività di pattugliamento in contrada Fauma, in territorio di Realmonte, i finanzieri della Tenenza di Porto Empedocle. L’operazione nell’ambito del piano di intensificazione del controllo economico del territorio disposto dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Agrigento allo scopo di prevenire e contrastare i traffici illeciti, particolare attenzione è indirizzata verso i veicoli commerciali dediti al trasporto di merci sulla rete stradale.

All’interno del cassone posteriore del mezzo erano presenti 33 taniche di plastica di diverse capacità che sono risultate contenere gasolio per autotrazione. A fronte di tale insolito trasporto di carburante, il conducente non è stato, tuttavia, in grado di esibire alcuna documentazione di accompagnamento.

Alla luce di quanto rilevato, i militari hanno contestato al trasportatore l’illecito amministrativo relativo alla sottrazione all’accertamento o al pagamento delle accise sui prodotti energetici, procedendo, conseguentemente, a sequestrare il gasolio illecitamente detenuto, per un quantitativo complessivo di circa 750 litri, nonché a sottoporre a fermo amministrativo l’autocarro utilizzato per il trasporto.

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