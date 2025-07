Scade il prossimo 16 luglio alle ore 12 il nuovo termine per la presentazione delle offerte relative al bando di gara per i lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la Statale 115 in corrispondenza del bivio Borgo Bonsignore e la Statale 189 in contrada Tumarrano. La gara in questione riguarda il primo dei quattro lotti funzionali in cui è suddiviso il progetto (per l’esattezza il tratto bivio Borgo Bonsignore – Sp 61 Montallegro-Ribera).

La procedura di gara verrà effettuata integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 16 luglio 2025 dalle imprese interessate tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’appalto di questo primo lotto ha un importo a base d’asta di 2.791.658,95 euro più Iva (compresi 59.843,40 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

L’importo complessivo dei quattro lotti funzionali di questi importanti lavori ammonta a 19.504.756,87 euro, finanziati dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 17 luglio 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

