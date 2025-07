Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio in una zona impervia boschiva, di contrada “Gibbesi”, in territorio di Ravanusa. Visibile a diversi chilometri di distanza una colonna di fumo. Considerato il rischio che il rogo potesse propagarsi ulteriormente è stato disposto l’invio immediato sul posto di due elicotteri e di alcune squadre antincendio boschivo del Corpo Forestale, coordinati sul posto da un ispettore superiore e da un agente forestale.

Una zona boschiva difficile da raggiungere con i mezzi e per questo è stato chiesto l’ausilio dei mezzi aerei. Ore e ore di lavoro con decine di spruzzi d’acqua dall’alto hanno permesso di bloccare l’avanzata delle fiamme alimentate dal venticello caldo e dalle alte temperature. L’incendio è stato in gran parte domato. Successivamente verrà effettuato un controllo per verificare se siano necessarie ulteriori operazioni di bonifica.

