Viabilità provinciale: il 26 manifestazione “popolare”

In programma c’è una nuova manifestazione per cercare di smuovere chi di competenza ad intervenire sulla viabilità provinciale. La sarà da cerchiare in rosso è il prossimo 26 febbraio. Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento, che più volte è intervenuto sullo stato di isolamento in cui versano diversi comuni del territorio anche per le conseguenze del maltempo, parla di una manifestazione popolare. Ancora una volta, il cartello, in una nota richiama l’attenzione sulle condizioni in cui versa la SP 32 che collega Cianciana e Ribera. La nota è firmata anche da 36 sindaco agrigentini. Il Cartello Sociale sollecita “i vertici di ANAS e il commissario del Libero Consorzio dei comuni agrigentini ad intervenire per ripristinare al più presto le condizioni per una normale e sicura mobilità. Inoltre riteniamo indispensabile che gli Enti competenti facciano una riflessione sulla fragilità delle infrastrutture viarie del territorio che si caratterizzano per la loro precarietà che spesso si traduce in pericolosità. Tutte le previsioni sull’evoluzione degli effetti climatici confermano che episodi come quelli già registrati si manifesteranno sempre più spesso.

Per questo raccogliendo le sollecitazioni dei sindaci e dei parroci delle zone interessate, il Cartello aderisce alla manifestazione del 26 febbraio per sollecitare le autorità competenti ad intervenire con tempestività per riportare alla normalità la SP 32.”