Rosalba Cimino: “Solidarietà a Margherita La Rocca Ruvolo”

“Esprimo massima solidarietà a Margherita la Rocca Ruvolo per il gesto ignobile perpetrato nei suoi confronti”. La deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, esprime la propria vicinanza alla deputata all’Ars e sindaco di Montevago per il gesto intimidatorio a lei rivolto attraverso una busta contenente dei proiettili. “E’ una donna determinata e professionale, che ha sempre dimostrato di lavorare per il bene comune, attraverso la legalità e la trasparenza e questo può dar fastidio a qualcuno. Esprimo a lei – continua Cimino – la mia vicinanza affinché continui il suo percorso con coraggio e libertà<, sia come sindaco che come deputata e presidente della commissione Salute all’assemblea regionale”.