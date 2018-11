Viabilità: finanziati i lavori per il ripristino del ponte sulla SP 15 D

Agrigento, 22 novembre 2018

Il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (Infrastrutture viarie-Sicurezza stradale) della Regione Siciliana ha trasmesso al Libero Consorzio di Agrigento il decreto di finanziamento (DDG n. 2609/2018) del Dirigente Generale del Servizio 9 relativo al progetto per il ripristino della transitabilità sul tratto della SP n. 15-D che da Racalmuto conduce alla SS 640. Si tratta di uno dei progetti realizzati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio di Agrigento e finanziati con la delibera della Giunta Regionale n.87/2017 che programmava le risorse finanziarie ex Fas 2000-2006 destinate alle strade secondarie di rilevante importanza sul territorio regionale, e con criticità tali da non consentire il normale flusso veicolare.

Il tratto che sarà interessato dai lavori si trova in corrispondenza del viadotto alla progressiva chilometrica 0+100, che dal 2014 era percorribile solo con senso unico alternato a causa delle cattive condizioni strutturali del viadotto stesso.

Gli uffici del Libero Consorzio attiveranno in tempi brevi le procedure per la gara d’appalto, che avrà un importo complessivo di 198.862,64 euro.