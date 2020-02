Viabilità, avviata la strada ma non è tempo di medaglie

Quando abbiamo scritto alla fine dell’ultimo incontro in prefettura che non ci sentivamo soddisfatti delle ennesime promesse a fronte dei ritardi confermati, siamo stati criticati. Chi è fuori dal coro, si sa, sembra stonato. Anche se può essere un buon cantante solista.

Ma quello che abbiamo scritto alla fine dell’editoriale era molto chiaro per tutti, forse è meglio che cambiamo strategia. E in effetti a vedere cominciare i lavori sul viadotto Petrusa l’idea che ci siamo fatti è proprio questa, ovvero che con la manifestazione lungo la SS. 640 e gli incontri in prefettura qualcosa si sta muovendo. Ma questo, ripetiamo, non ci consente di abbassare la guardia e di dormire sonni tranquilli. Al contrario ci conferma che se non restiamo vigili, se non facciamo pressioni, se non siamo pronti a scendere in piazza, qui si ferma di nuovo tutto.

Ancora non è tempo di esultare per la bravura di chi si sta impegnando e per i risultati raggiunti. E’ ancora tempo della battaglia. Quando tutto sarà finito allora si potrà finalmente festeggiare e si metteranno le medaglie a chi le merita.