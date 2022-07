Viabilità: altri “esperimenti” a San Leone

Si “prova” ancora la viabilità a San Leone, ad Agrigento, per cercare di contrastare disordini e caos. Oggi venerdì primo luglio e domani sabato 2, e poi venerdì 8 luglio e sabato 9, si applica la predente ordinanza che tra l’altro vieta il transito al lungomare. Non la si applica invece domenica. Riepilogando, venerdì e sabato: dalle ore 18 alle 24 divieto di transito sul lungomare Falcone-Borsellino, nel tratto compreso fra il civico 35 e piazzale Giglia. Divieto di transito anche in via Senatore Cognata, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Eolo e il lungomare Falcone-Borsellino. Divieto di sosta, con rimozione su ambo i lati, a piazzale Giglia, nel tratto compreso fra l’ingresso dell’ex eliporto fino all’incrocio con viale Dei Giardini/Nettuno.