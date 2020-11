Viabilità agrigentina: previsti nuovi interventi di manutenzione

Nel prosieguo del percorso avviato da tempo il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà con nuovi interventi per il miglioramento della rete viaria di sua competenza. E’ stato infatti approvato il progetto per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di alcune strade del comparto ovest, ovvero le Strade Provinciali 88 (dalla Sp 36 alla 47 S. Anna Villafranca) , 47 (S.Anna-Villafranca Sicula), 35-A (Portella di Sciacca-Lucca Sicula), 35-B (Lucca sicula-Bibio Ss 380), Sp Nc 24 (collegamento esterno Burgio-Lucca Sicula) e Spc 11 (ex consortile Calamonaci-Villafranca).

Il progetto è stato elaborato dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali ed avrà un costo complessivo di 1.581.700 euro, finanziato con risorse del Patto per il Sud. La gara per l’affidamento dei lavori sarà avviata in tempi brevi, grazie alle procedure più veloci previste dal cosiddetto “Decreto Rilancio”.

Si tratta di strade che da tempo sono interessate da vari dissesti e situazioni di potenziale pericolo per gli automobilisti, e sulle quali non è stato sempre possibile effettuare interventi di manutenzione straordinaria a causa della carenza di risorse finanziarie.

L’impegno del Libero Consorzio di Agrigento nella redazione di progetti esecutivi ha permesso di accedere a varie linee di finanziamento che consentono adesso questi importanti interventi finalizzati al miglioramento generale della viabilità interna.