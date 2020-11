Udc: Rino Lattuca è il nuovo coordinatore cittadino di Porto Empedocle

A Porto Empedocle il Consigliere Comunale Rino Lattuca è il nuovo Coordinatore Cittadino dell’Udc Italia guidato in Sicilia dall’On. Decio Terrana. Sentito infatti il parere favorevole del Coordinatore Nazionale dell’Udc Italia On.Lorenzo Cesa, l’Udc Agrigentino si arricchisce di una nuova importante figura istituzionale che darà un grande contributo al Partito dello Scudo Crociato.

“Sono felicissimo della nomina di Rino – dice l’on. Terrana – Stiamo continuando a crescere ovunque con tantissime nuove adesioni; c’è tanta voglia di mettersi in gioco per il proprio territorio. Stiamo riorganizzando tutta la provincia di Agrigento e la nomina di Rino Lattuca vuole essere un inizio per un importante progetto per la Città di Porto Empedocle”.

Calogero Lattuca, detto Rino, è stato eletto Consigliere Comunale nel 2016 con più di 300 preferenze.

“Sono orgoglioso dell’incarico e della fiducia che mi è stata riposta – comunica il neo Coordinatore dell’Udc Italia a Porto Empedocle – Così come fatto fino adesso con la mia attività di Consigliere Comunale, voglio essere sempre più al servizio della Comunità con grande entusiasmo, in sinergia con tutta la rete che l’Udc mi mette a disposizione per quest’incarico. Ho deciso di aderire all’Udc perché è l’espressione dei valori moderati, affascinato dalla presenza sul territorio e dall’attività politica del Coordinatore Regionale dell’Udc Decio Terrana, che mi ha subito accolto con entusiasmo. Ringrazio inoltre il Segretario Nazionale Lorenzo Cesa per la fiducia accordatami; mi spenderò al meglio delle mie possibilità per il bene della mia Città e per l’Udc Italia”.