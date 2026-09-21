Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali 5-A Camastra-Sottofari-Contrada Aronica, 5-B Contrada Aronica-Cipolla-Statale 123, 46 dalla Naro-Campobello alla Statale 123 (contrada Durrà), e 63-A dalla Statale 115 a Quadrivio Contrada tre Fontane.

L’appalto è stato aggiudicato all’impresa “Ig Costruzioni Srl” in avvalimento con la “Miredil Srl” (ausiliaria), con sede a Cinisi (Pa), con un ribasso del 31,41741% per un importo complessivo di 660.000 euro più Iva, compresi 19.800 euro per oneri di sicurezza. Si tratta di lavori finanziati con fondi previsti dalla Legge 234/2021.

A breve la firma del contratto d’appalto e la consegna dei lavori, che saranno eseguiti su indicazioni dei tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che hanno elaborato il progetto per la manutenzione dei tracciati, nei quali sono stati rilevati cedimenti della sede stradale, delle ripe e delle scarpate e deterioramento del manto bituminoso. I lavori dovranno essere eseguiti entro 270 giorni lavorativi dalla data di consegna degli stessi.

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