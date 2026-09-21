Sono state riaperte al transito le strade provinciali 1 Quadrivio Spinasanta-Villaseta, la provinciale 2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti e la Spr ex regionale 24 Agrigento-Cattolica Eraclea, letteralmente invase da fango e detriti a seguito dell’intensa pioggia che nel pomeriggio di sabato scorso ha provocato notevoli disagi in tutto il comprensorio del capoluogo.

Attualmente il transito su queste strade è consentito nel rispetto della segnaletica di pericolo e dei limiti di velocità in quanto i mezzi del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dopo essere intervenuti tempestivamente anche nelle ore notturne grazie alle segnalazioni del personale stradale, stanno tuttora effettuando diversi interventi di rimozione dei detriti, con l’asfalto ancora in parte occupato da residui di fango.

Interventi sono stati eseguiti anche sulla Sp 4 Panoramica dei Templi. In azione anche l’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio. “Si invitano pertanto residenti ed automobilisti di passaggio a rispettare rigorosamente tali limiti, procedendo sempre con la massima prudenza”, si legge nella nota diffusa da Libero Consorzio.

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