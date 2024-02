Gli interventi di manutenzione straordinaria di Anas in prossimità della primavera rischiano di danneggiare l’economia del nostro territorio e rendono difficoltosi i collegamenti. Di concerto con tutto il consiglio comunale e l’amministrazione si stanno portando avanti iniziative per stimolare viabilità alternative e riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori; nei prossimi giorni si apriranno tavoli tecnici con l’Anas. Ad affermarlo è stato il Presidente del Consiglio comunale di PortoEmpedocle Alfonso Scimè. Il riferimento è hai lavori nei pressi dello svincolo per il Villaggio Bellavista sulla SS 115, con il senso unico alternato che provoca lunghe code.