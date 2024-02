Ha lavorato per circa venti anni, dal 2001 al 2021, in un negozio di abbigliamento senza un regolare contratto e con uno stipendio inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale. Una commessa di Sciacca, di 64 anni, adesso chiede oltre 300 mila euro tra somme spettanti e contributi previdenziali.

La donna, rappresentata dall’avvocato Mauro Tirnetta, chiede all’ex datore di lavoro il riconoscimento delle somme per questo ventennio di lavoro “in nero”: 232mila euro per la retribuzione e 110mila euro per i contributi non versati all’Ente previdenziale. Il Tribunale di Sciacca, sezione Lavoro, ha già fissato l’udienza.