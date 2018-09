Si cercano strade alternative dopo il crollo del ponte sulla strada provinciale 38 a Mussomeli, nel Nisseno. I lavori per rimettere in sesto la strada però non saranno brevi e i disagi dei pendolari non sono indifferenti.

Per evitare un malcontento sempre più crescente, scrive il GDS, i tecnici sono al lavoro per individuare un vero e proprio Piano B. Una delle ipotesi è l’individuazione di una strada alternativa che porta al bivio di Roccella, in territorio di San Cataldo.