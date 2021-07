Via San Vito resta chiusa e mancano pure i controlli

Rimane ancora chiusa la Via San Vito di Agrigento, nel tratto tra Automobil Club ed Hotel Belvedere, creando non pochi problemi alla viabilità di tutto il centro cittadino. E’ particolarmente difficile nelle ore di punta la situazione nel quartiere con molti automobilisti e centauri che transitano in divieto di accesso nelle vie Erotodo e Pausania senza incappare in multe perchè mancano i controlli. Criticità iniziata già da un mese che come sottolineato dai residenti da provvisoria è diventata definitiva. Ad enfatizzare questo aspetto ci ha pensato Codacons che ricorda che lo scorso 16 giugno era stata annunciata pure un’apertura parziale.

“Da quel giorno più nessuna notizia, la strada è ancora chiusa al traffico con ingenti danni economici per le attività commerciali della zona e grandi problemi ai residenti” Commenta Codacons che poi si rivolge al primo cittadino:

“Sindaco, avevamo sentito parlare di nuovo modo di amministrare, ed allora siccome abbiamo la testa dura e ci fidiamo di lei, ci dica cosa succede, i residenti vogliono sapere e capire, possibile che dopo più di un mese non si debba rendere conto alla città di cosa accade e cosa si sta facendo? Conclude Codacons.

Nella foto il sopralluogo del 16 giungo scorso, a cui avevano preso parte il sindaco Francesco Miccichè, l’Assessore alla Protezione Civile Gerlando Principato, i tecnici del Servizio di Protezione Civile del Comune di Agrigento Attilio Sciara e Franco Tuttolomondo e del Dipartimento Regionale Di Protezione Civile.