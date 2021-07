Una serata davvero speciale per ricominciare con fiducia tornando a ripercorrere il viaggio nel sottosuolo dell’antica Akràgas e farsi stupire dalle atmosfere notturne del giardino della Kolymbethra. Tornano le “sere FAI d’Estate.” In particolare, dopo la lunga chiusura imposta dalle norme contro la pandemia, sarà riaperto, per le visite, l’Ipogeo Kolymbethra – Porta Quinta, con una riduzione dei gruppi da 10 a 6 unità, in modo che tra obbligo di Green Pass, uso della mascherina e distanziamento di legge, si riesca a svolgere questa esperienza.

A seguire, sarà inaugurata l’accensione dell’illuminazione per la visita notturna della Kolymbethra, con il concerto del M° Filippo Porterà le cui musiche accompagneranno i visitatori nel suggestivo scenario notturno del nostro giardino.