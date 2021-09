Via San Vito: residenti in piazza per pulire la zona

I residenti di via San Vito dicono no alla sporcizia e al degrado. Per farlo hanno scelto deciso di fare quello che vorrebbero altri facessero meglio, ovvero pulire il quartiere. Così, con tutto l’occorrente, sono scesi per strada per togliere erbacce e rifiuti. L’iniziativa ha anche avuto lo scopo di sensibilizzare le istituzioni locali e i cittadini sulla comune responsabilità di tener pulito l’ambiente in cui ciascuno vive ed esercita la propria attività e sull’importanza del rispetto delle più elementari regole di civile convivenza.