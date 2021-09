Da Palermo ad Agrigento “di corsa”: inizia l’impresa dei Medical Pirates

La Magna Via Francigena di corsa: un percorso che attraversa la Sicilia da Palermo ad Agrigento, passando per più di 22 Comuni. È la nuova sfida dei Medical Pirates, il casalese Giovanni Cappa e il collega Bruno Barcella. I due affronteranno una maratona al giorno

per quattro giorni di fila. La partenza oggi, 15 settembre, da Palermo, l’arrivo ad Agrigento domenica 19.Ad aprile Cappa e Barcella hanno partecipato ad un concorso di Enervit, l’Enervit Endurance Dream, in cui si potevano proporre progetti unici di corsa o bici sul territorio nazionale. Enervit avrebbe finanziato l’intero progetto mettendo a disposizione anche i suoi prodotti, i suoi preparatori atletici e i suoi nutrizionisti. Ed ecco che i due hanno proposto la Magna Via Francigena di corsa. I Medical Pirates sono medici specializzandi in Medicina d’Urgenza a Pavia, un gruppo di amici, professionisti sanitari, avventurieri che partecipano a sfide in giro per il mondo, spesso a scopo benefico.