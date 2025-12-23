Via libera all’unanimità al bilancio di previsione 2026–2028 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, approvato nel corso della seduta del Consiglio svoltasi in Aula Giglia. Un documento di programmazione finanziaria che segna un passaggio significativo per l’ente, chiamato a governare una fase complessa ma strategica sul piano della gestione e degli investimenti.

La manovra punta in maniera decisa sulla manutenzione straordinaria della rete viaria interna, sugli edifici scolasticie sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare, ambiti considerati prioritari per garantire servizi essenziali e sicurezza ai cittadini. Centrale anche il dato relativo all’avanzo di amministrazione, che supera i 53 milioni di euro, una cifra che consentirà interventi mirati e progressivi nei settori più sensibili.

Il bilancio approvato rappresenta la naturale prosecuzione delle scelte adottate nel precedente esercizio, quando erano stati votati il Documento unico di programmazione e gli obiettivi strategici del triennio. Tra le linee guida, rafforzare la trasparenza, migliorare l’efficienza amministrativa e garantire una gestione più ordinata e funzionale delle risorse.

Nel corso del dibattito è stato ribadito come la priorità resti il territorio, con particolare attenzione alla sicurezza delle strade provinciali, alla manutenzione delle scuole e al recupero delle strutture di proprietà dell’ente. Interventi ritenuti non più rinviabili, dopo anni di carenze infrastrutturali e sottofinanziamento.

Soddisfazione è stata espressa in chiusura di seduta per il voto compatto dell’aula, considerato un segnale politico chiaro e condiviso. L’approvazione unanime del bilancio viene letta come un punto di partenza per una fase operativa che punta a dare risposte immediate e a costruire, nel medio periodo, condizioni di maggiore stabilità e sviluppo per l’intero territorio provinciale.

«Ringrazio e mi complimento con l’intero Consiglio provinciale per la fiducia accordata a questa amministrazione e per aver consentito l’approvazione del bilancio entro i termini di legge», ha dichiarato il presidente Giuseppe Pendolino.

«Contiamo di dare risposte immediate già dai primi mesi del 2026 a un territorio che da tempo attende ulteriori misure per la crescita – ha aggiunto – anche alla luce degli investimenti effettuati nel 2025 per il miglioramento della viabilità e delle condizioni di sicurezza delle scuole di nostra competenza».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp