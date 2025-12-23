Entrambi erano irreperibili dal mese di marzo 2024. I Carabinieri della Compagnia di Agrigento, nel corso di un’operazione scattata nelle ore notturne, hanno catturato un uomo e una donna, destinatari di un ordine di carcerazione per reati di particolare gravità. Il blitz, in territorio di Favara, è stato condotto dai militari del nucleo Operativo e Radiomobile, supportati dal personale delle Stazioni di Agrigento, Villaseta, Siculiana e Joppolo Giancaxio.

I carabinieri hanno fatto irruzione in un’abitazione di contrada Pioppo, dove i due soggetti avevano stabilito il proprio rifugio per sottrarsi alla giustizia. Si tratta di un fratello e una sorella, Carmelo Lauricella Luca e Gerlanda Lauricella Luca, rispettivamente di 36 e 38 anni. Nei loro confronti pendeva un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Agrigento.

I due arrestati devono espiare una pena definitiva di 6 anni di reclusione per una violenta rapina pluriaggravata in abitazione commessa a Favara nel 2013. In quell’occasione, gli autori del reato avevano agito con particolare crudeltà contro due donne anziane (all’epoca di 69 e 97 anni), immobilizzandole e tentando di soffocarle con cuscini e coperte per impossessarsi di una somma di denaro contante.

Il rintraccio dei due ricercati è l’esito delle attività d’indagine, anche di natura tecnica, avviata nel mese di ottobre 2025. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento.

