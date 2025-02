PALERMO – “Arriva il primo sì del Ministero dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, alla realizzazione di un aeroporto in provincia di Agrigento. Questo è senza dubbio un altro segnale concreto dell’attenzione che da anni la Lega riserva al Meridione e, in particolare, alla Sicilia”, ha dichiarato il senatore Nino Germanà, segretario della Commissione Trasporti di Palazzo Madama e commissario della Lega in Sicilia.

Germanà ha poi aggiunto: “Il Libero Consorzio di Agrigento ha svolto un lavoro eccellente finora, e sono certo che la stretta collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) porterà ai risultati sperati, grazie anche all’impegno del ‘Comitato civico Aeroporto e infrastrutture di Agrigento’. La realizzazione di un’ulteriore aerostazione rappresenta una grande opportunità per l’isola. Un’opera che, se unita al progetto del ponte sullo Stretto, contribuirà in maniera significativa alla ripresa economica della Sicilia.”

Gli fa eco Valentina Cirino, che esprime: “Questo è un passo fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale della nostra terra. Un aeroporto in provincia di Agrigento non solo migliorerà la mobilità, ma darà un impulso determinante al turismo e alle attività economiche locali, creando nuove opportunità di crescita per tutta la Sicilia.”

