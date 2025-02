Maratona di preghiere per la salute del Papa: il Card. Baldo Reina celebra la messa a Roma, annullato il Pontificale di San Gerlando ad Agrigento

Le chiese di tutta Italia hanno risposto con grande unità e fede a una maratona di preghiere per la salute del Papa, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli. Una catena di preghiere che ha coinvolto numerose comunità religiose, tutte unite nell’invocare la guarigione del Santo Padre. Domani, alle ore 19, nella chiesa degli Argentini, Santa Maria Addolorata, a Piazza Buenos Aires a Roma, il cardinale vicario Baldo Reina celebrerà una messa speciale per la salute del Papa. L’evento avrà un significato particolare, dato che sarà celebrato in comunione con la comunità argentina residente nella Capitale.

Il cardinale ha invitato tutte le parrocchie e le comunità religiose a continuare a elevare preghiere al Signore affinché Papa Francesco possa presto ristabilire la sua salute.

A causa di questo impegno urgente, don Baldo Reina non potrà essere presente ad Agrigento, come precedentemente annunciato, per il solenne Pontificale in onore di San Gerlando, il santo patrono della città. La celebrazione, prevista per domani alle 18 nella Cattedrale di Agrigento, si terrà senza la sua presenza fisica, ma con la preghiera e il pensiero rivolto a Papa Francesco, unendosi così alla maratona di fede che ha coinvolto tutta la nazione.

