Nei giorni scorsi, la IV Commissione consiliare ha espresso un decisivo parere favorevole riguardo alla proposta di Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026. Dopo un’attenta analisi della documentazione presentata, arricchita da chiarimenti essenziali forniti dall’amministrazione e dai dirigenti competenti, il bilancio ha ottenuto l’approvazione unanime dei membri della commissione.

Il Presidente Davide Cacciatore, insieme al Vice Presidente Simone Gramaglia e alla consigliera Ilaria Settembrino, hanno manifestato grande soddisfazione per l’esito positivo della votazione. “L’approvazione di questa proposta rappresenta un passo significativo verso il miglioramento e il rafforzamento delle risorse dell’Ente”, hanno dichiarato i membri della commissione. “È evidente che questo bilancio è orientato nella direzione giusta per il risanamento dell’Ente, il quale attualmente affronta sfide significative, tra cui la carenza di personale in diversi settori”.

La tempestiva presentazione della proposta ha consentito ai consiglieri di svolgere appieno il loro ruolo di supervisione e indirizzo delle risorse finanziarie. “Dopo più di dieci anni, finalmente abbiamo avuto l’opportunità di discutere attivamente e costruttivamente su questo tema cruciale”, hanno aggiunto i membri della commissione.

La commissione ha anche sottolineato l’importanza di seguire le raccomandazioni del Collegio dei Revisori, evidenziando il loro ruolo essenziale nel garantire la trasparenza e l’efficienza dell’uso delle risorse pubbliche.

Infine, rivolgendo lo sguardo al futuro, i membri della IV Commissione hanno auspicato una collaborazione proattiva da parte di tutte le forze politiche, comprese quelle di opposizione, nell’interesse comune della città e dell’Ente. “Questa commissione non esiterà mai nel suo impegno di servire il Consiglio comunale come rappresentante della comunità”, hanno concluso.

Con l’approvazione della proposta di bilancio, si apre ora la strada per il definitivo allineamento degli strumenti finanziari e la possibilità di attrarre nuove risorse fondamentali per il futuro dell’Ente, delineando così una prospettiva di crescita e sviluppo sostenibile per la città.