Il successo di questo evento è sempre più evidente: ogni replica attira migliaia di spettatori paganti, dimostrando che questa rappresentazione è una delle migliori formule di promozione del territorioattraverso l’arte e il teatro. Ma è anche un’opera teatrale compiuta, che interroga il pubblico, lo interessa, emoziona e lo scuote. Lo spettacolo, intitolato «Il Risveglio degli Dei» scritto e diretto da Marco Savatteri, prodotto da Savatteri Produzioni e promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, si svolge all’alba, quando i primi raggi del sole colorano di rosa e d’oro i templi dorici, creando un’atmosfera magica tra mito e realtà. Fin dalla sua prima messa in scena, l’opera ha conquistato il pubblico, grazie a una sapiente fusione di teatro, storia e mitologia che riporta in vita le antiche divinità greche venerati in questi luoghi sacri. Il sito archeologico si trasforma così in un palcoscenico naturale, con i resti dei templi che si fondono alla luce dell’alba, creando un’esperienza sensoriale unica.

Guarda il servizio in video

L’ultima replica dello spettacolo si terrà il 6 settembre, chiudendo una stagione di grande successo. Entusiasmo e grandi applausi dal pubblico per l’opera teatrale che si svolge dal 2017 e continua a crescere e migliorarsi, con repliche non solo in Sicilia ma anche all’Estero. E un pubblico eterogeneo, dagli amanti del teatro agli appassionati di Storia e Mito; un pubblico di turisti che vengono anche dall’estero; un pubblico composto da tanti italiani e siciliani che ritornano più volte a rivivere l’esperienza, ma soprattutto un pubblico composto dalla massiccia presenza di giovani e giovanissimi. Perché Il Risveglio degli Dei sta educando il pubblico a vivere il Teatro anche al di fuori del teatro. Marco Savatteri dichiara: “Grato a tutti gli artisti, maestranze e tecnici che tengono in piedi quest’operaambiziosa e complessa, grato al pubblico che ci sostiene e grato al Parco Valle dei Templi per ospitare, supportare e promuovere questo progetto artistico – culturale. L’obiettivo è quello di ritornare al mondo Classico greco attraverso un’opera musicale e teatrale che sappia parlare anche a chi non è del settore artistico o filologico letterario.

Un’opera stratificata a più livelli, che da un lato di accarezza con musiche orecchiabili e dolci, dall’altro colpisce con la potente parole di Sofocle, Euripide, Omero e persino Nietzsche, incastonate nella drammaturgia che è parabola della Storia umana, nel riflesso con l’ambizione verso il divino. Perché la Cultura è un allenamento all’ascolto, alla condivisione, alla volontà di conoscere e conoscersi, e il Mito ci interroga, ci ammonisce, ci riflette mentre fa riflettere”. Anche gli operatori culturali e le atre personalità artistiche del territorio hanno espresso il loro consenso, elogiando l’importanza di simili iniziative culturali, che includono anche viaggi nei luoghi di Pirandello, visite drammatizzate al museo e al teatro Pirandello, e i treni storici nella Valle dei Templi. Questi eventi, sostiene ad esempio Christian Vassallo, non solo promuovono i siti storici ma li fanno vivere, attirando un nuovo pubblico grazie anche al passaparola e ai social media. “Avanti così, non solo a Marco Savatteri, ma a tutti quelli che ogni giorno si battono per promuovere il nostro territorio attraverso l’arte, in modo unico!” ha concluso Vassallo, auspicando una maggiore collaborazione tra gli attori della cultura agrigentina per una promozione efficace e coordinata del territorio. Il Cast de Il Risveglio degli Dei è un esercito di eccellenze siciliane e non solo, provenienti da diverse regioni d’Italia per celebrare il rito del Teatro sotto il Tempio della Concordia. Vogliamo menzionarli tutti.



Gli Attori:

Aurora Catalano – Cassandra.

Silvio Laviano nel ruolo di Zeus e Antonio Melissa nel ruolo di Ares.

E ancora:

Mattia Baldacci

Omar Barole

Albachiara Borelli

Aurora Catalano

Giuseppe Condello

Ilaria Conte

Sharon Costanza

Martina Di Caro

Giovanni Geraci

Toti Maria Geraci

Davide Incandela

Gioele Incandela

Michele Iuliano

Eleonora Lanzafame

Graziana Lo Brutto

Federica Lo Cascio

Andrea Lo piccolo

Giulia Marciante

Chiara Scalici

Chiara Sardo

Giulia Tarantino

Le Ninfe:

Giuliana Callea

Laura Cusumano

Andrea Serena D’Orazio

Aurora Principato

Giorgia Petisi

Aida Pezzati

Viktoria Vassallo

Valeria Vassallo

Chiara Virone

Giorgia Vizzini

Costumi, accessori e trucco: Valentina Pollicino

Arrangiamenti corali: Giovanni Scalici

Direzione corale: Giulia Marciante

Coreografie: Giovanni Geraci

Arrangiamenti e orchestrazioni: Enrico M. R. Fallea

Mantello di Ananke – assistenza trucco e oggetti: Sofia Cacciatore

Fonica: Christian Vassallo

Direzione di Produzione:

Claudia D’Agostino – Giuditta Bonelli

Assistenti produzione – Andrea Mongello – Salvatore Sciabica

Scenografia Valerio Vella – Assistente alla scenografia: Paolo Tuzzè – Assistenti Martina Consiglio

Michelangelo Buscema, Sara Adamo, MariaElena Alcoraci.

Una Produzione – Savatteri Produzioni e Festivalle – Parco Archeologico Valle dei Templi

Libretto musiche originali e Regia Marco Savatteri