Via delle Viole: palo della luce cade ma non viene sostituito

Era il 29 luglio scorso quando, di sera, un giovane a bordo del suo scooter si è schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica in via delle Viole a San Leone. Per fortuna le sue ferite non erano serie e non ha neppure avuto bisogno del ricovero in ospedale. Ma il palo caduto ha provocato per diverse ore la chiusura della strada e l’interruzione dell’energia elettrica per diverse ore. “Alla fine il palo è stato rimosso- racconta un residente della zona- il cavo elettrico ricollegato con un giunto provvisorio e la luce è tornata nelle case degli abitanti della zona. Ma da allora il palo non è stato sostituito e la zona è rimasta al buio per il resto dell’estate. E’ evidente che si tratta di una riparazione che si sarebbe dovuta fare il giorno dopo. Ma così non è stato ancora.”