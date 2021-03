Via Cesare Battisti prende forma. Lo scorso mese di febbraio era stato dismesso il pavimento vecchio e si sta procedendo con l’installazione delle nuove mattonelle. Il primo tratto è stato pavimentato. I lavori nella strada che, perpendicolarmente, congiunge la via Atenea alla via Pirandello, hanno avuto iniziato lo scorso 18 gennaio. Oltre la pavimentazione, si rifarà una nuova illuminazione pubblica e un generale restyling. Il tutto con l’obiettivo di migliorare le condonazioni della via ubicato nel centro di Agrigento. Adesso tutto sarà più omogeneo ed in linea con i tempi, fornendo un buon biglietto da visita nei confronti dei turisti. Le opere, che furono progettati dall’amministrazione Firetto , sono finanziate con i fondi dell’imposta di soggiorno, prevedono interventi anche in una porzione della via Pirandello . Gli interventi avranno un costo di oltre 250mila euro.