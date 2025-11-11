Finisce con l’ auto sul guard-rail. L’incidente stradale si è verificato, nella notte, in via Cavaleri Magazzeni alla periferia di Agrigento. Un giovane alla guida di una Fiat Punto, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha divelto una porzione del guard-rail. L’utilitaria ha continuato la corsa trascinando una barriera metallica per diverse decine di metri. L’automobilista è rimasto lievemente ferito. Sul posto sono intervenuti I carabinieri della sezione Radiomobile per i rilievi.

