Sciacca celebra la sua storia sommersa: anteprima nazionale del documentario “Deep Coral. L’incredibile epopea del corallo di Sciacca”

SCIACCA (AG) – La città del corallo si prepara a vivere un momento di grande emozione e orgoglio identitario. Sabato 15 novembre, alle ore 18, nell’ex Chiesa della Raccomandata – concessa eccezionalmente dalla sezione locale di Italia Nostra – sarà proiettato in anteprima nazionale il documentario “Deep Coral. L’incredibile epopea del corallo di Sciacca”, scritto e diretto da Gero Tedesco, prodotto dal Museo Nocito del Corallo di Sciacca e realizzato da Fuoririga.

Un’opera che unisce ricerca storica, arte e identità mediterranea, inserita nel dossier di candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, a testimonianza del valore del corallo di Sciacca come simbolo di un territorio e della sua comunità.

“Siamo felici che il Museo del Corallo di Sciacca sia nato nell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, e che sia uno dei progetti che resteranno alla comunità – spiega Giuseppe Parello, direttore generale della Fondazione Agrigento2025 –: un luogo dove si uniscono mito e territorio; dove si parla di lavoro, di una tradizione artigianale di valore, di una città profondamente legata al suo oro rosso”.

Il documentario racconta per la prima volta, con un linguaggio visivo e divulgativo, la straordinaria epopea del corallo di Sciacca: dalla leggendaria Isola Ferdinandea alla scoperta del banco corallino nella seconda metà dell’Ottocento, fino alla “corsa” al corallo che rese la città un crocevia di pescatori e commercianti provenienti da tutto il Mediterraneo.

“Abbiamo voluto fondere la precisione della ricerca storica con la potenza evocativa dell’immagine cinematografica – racconta Gero Tedesco –. Deep Coral parla di mare, di corallo, ma soprattutto di memoria e identità mediterranea. Il corallo di Sciacca non è solo una gemma del mare: è una metafora del tempo, della trasformazione, della rinascita”.

Realizzato con riprese subacquee e ricostruzioni digitali tra Sciacca, Agrigento e Palermo, il film è arricchito da rarissimi materiali d’archivio e dalle immagini girate nei fondali della Ferdinandea dal sub Santo Tirnetta. La fotografia è di Mauro Posante, il montaggio di Davide Sclafani, la ricerca storica di Peppino Di Giovanna, le ricostruzioni 3D di Nicola Palmeri, la voce narrante di Nicola Puleo.

Nel racconto compaiono figure di rilievo del mondo dell’arte e della ricerca: Maria Concetta Di Natale, Mario Di Giovanna, Laura Di Giovanna, Peppino Di Giovanna, Fausto Grassa e Franco Andaloro. Un intervento poetico di Vincenzo Licata e l’interpretazione del giovane attore Ettore Santangelo intrecciano memoria e futuro.

“Questa è una storia che parte dal fondo del mare e arriva al cuore delle persone – sottolinea Peppino Di Giovanna –. Deep Coral restituisce memoria a una comunità e pianta il seme di una cultura condivisa: è un atto d’amore verso la nostra città e le sue radici”. “Ogni pezzo di corallo porta con sé una storia – aggiunge Laura Di Giovanna Nocito, direttrice artistica del Museo e Maestro di Arte e Mestiere –. Il documentario racconta la bellezza invisibile: la passione, la dedizione, la mano umana che trasforma la materia in arte. Oggi Sciacca è tornata capitale del corallo, riconosciuta a livello internazionale”. “Celebriamo non solo il passato, ma anche il divenire del corallo di Sciacca – conclude Mario Di Giovanna, direttore del Museo Nocito –. Deep Coral è un ponte tra tradizione e innovazione, tra la terra e il mare”.

Alla proiezione seguirà un incontro con il regista e i protagonisti, alla presenza dei rappresentanti del Museo Nocito del Corallo, dei vertici di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, delle istituzioni locali e dei partner del progetto.

