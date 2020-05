Comunicazione

Il Comando della Polizia Municipale di Agrigento comunica che a partire da lunedì mattina,11 maggio, in via Atenea tornerà la Ztl (zona a traffico limitato) che era stata sospesa a marzo a seguito dell’epidemia Covid 19. La zona a traffico limitato verrà ripristinata con le medesime modalità e con i medesimi orari di prima: dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 non sarà consentito il traffico veicolare tranne che per i mezzi autorizzati.