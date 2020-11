Via Atenea, ripristinata ZTL

Cambia di nuovo la circolazione in Via Atenea. L’esperimento fatto in questi giorni e legato alla crisi conseguente all’emergenza Covid-19, alla luce anche delle nuove direttive impartite dal presidente della Regione Nello Musumeci, hanno spinto il sindaco Miccichè e la sua giunta ad apportare dei correttivi agli orari della Ztl alla via. Da venerdì prossimo, quindi, via Atenea resterà chiusa al traffico automobilistico dalle 10,30 alle 12,30 e nel pomeriggio, dalle 17,30 alle 20,30. Negli altri momenti, compresa la domenica, la Ztl non sarà operativa e quindi la via sarà aperta al traffico automobilistico.